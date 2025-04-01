Эксперты посчитали все автомобили Tesla на российских дорогах
Отечественный парк «электричек» компании Илона Маска превышает пять тысяч единиц.
Компания Tesla никогда не была официально представлена на российском рынке. Машины американского производителя электромобилей поставляются в нашу страну только по параллельному импорту. За прошлый год было продано 685 автомобилей, сообщил «Автостат».
Всего российский автопарк насчитывает 6745 электрокаров Tesla. Причём две трети из них, 4308 штук, привезли в Россию без пробега. Самой распространенной моделью является кроссовер Model Y с численностью 1815 экземпляров. А вот футуристичный Cybertruck спросом не пользуется, и с момента поступления в продажу в ноябре 2023 года на российский рынок привезли всего 24 экземпляра.
Количество автомобилей Tesla в России по моделям
- Model Y — 1815 единиц;
- Model 3 — 1475;
- Model — 578;
- Model S — 416;
- Cybertruck — 24.
Половина от всего российского парка Tesla, 52%, приходится на Москву. Следом идут Санкт-Петербург и Краснодарский край с долей 10% и 6,4% соответственно.