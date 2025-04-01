Эксперты посчитали все автомобили Tesla на российских дорогах

Отечественный парк «электричек» компании Илона Маска превышает пять тысяч единиц.

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Компания Tesla никогда не была официально представлена на российском рынке. Машины американского производителя электромобилей поставляются в нашу страну только по параллельному импорту. За прошлый год было продано 685 автомобилей, сообщил «Автостат».

Всего российский автопарк насчитывает 6745 электрокаров Tesla. Причём две трети из них, 4308 штук, привезли в Россию без пробега. Самой распространенной моделью является кроссовер Model Y с численностью 1815 экземпляров. А вот футуристичный Cybertruck спросом не пользуется, и с момента поступления в продажу в ноябре 2023 года на российский рынок привезли всего 24 экземпляра.

Количество автомобилей Tesla в России по моделям

Model Y — 1815 единиц; Model 3 — 1475; Model — 578; Model S — 416; Cybertruck — 24.

Половина от всего российского парка Tesla, 52%, приходится на Москву. Следом идут Санкт-Петербург и Краснодарский край с долей 10% и 6,4% соответственно.

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