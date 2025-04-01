GWM запустит единое приложение для российских владельцев Haval и Tank

С помощью стандартизированной программы можно запустить двигатель, заблокировать двери в машине и настроить климатическую установку.

© Haval

Российский офис Haval анонсировал выход единого мобильного приложения для владельцев автомобилей Haval, Tank, Ora и Wey. Новая программа объединит в себе функции отдельных приложений, предназначенных для каждой модели компании Great Wall Motor.

В приложении доступны дистанционный запуск мотора, блокировка / разблокировка центрального замка, закрытие окон и люка, настройка климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, данные по запасу хода и давлению в шинах, определение местонахождения машины и многое другое.

© Haval

Работает единое приложение на мобильных устройствах с операционными системами iOS не ниже 13.0 и Android не ниже 7. Для скачивания дистанционное управление и проверки состояния автомобилей GWM станет доступно этой весной. Приложение будет доступно как действующих владельцев Haval, Tank, Ora и Wey, так и для новых.

3 новые модели и 15% рынка: Great Wall Motor поделился планами в России на 2025 год