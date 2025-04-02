23% россиян добираются на работу на личном автомобиле
Каждый четвертый житель России добирается из дома до работы на личном автомобиле, к такому выводу по итогам исследования пришли сервисы Работа.ру и СберАвто.
Участие во всероссийском опросе приняли 3500 человек. Выяснилось, что большинство, 27% предпочитают наземный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи. На втором месте по популярности идёт личная машина, которую выбирают в среднем 23% работающих россиян по стране. 16% опрошенных ходят на работу пешком. 13% ездят на метро, тогда как лишь 5% добираются из дома на работу на электричке.
Однако по регионам предпочтения заметно отличаются. Так, в Москве на личном автомобиле на работу добираются всего 13% опрошенных, наземным транспортом пользуются 18%. Большая часть респондентов в столице, 28%, ездит на метро. В Новосибирске, наоборот, 30% используют личный автомобиль, а 24% предпочитают наземный общественный транспорт. В Екатеринбурге и вовсе почти каждый второй, 45%, приезжает на работу на машине и лишь каждый четвертый выбирает наземный транспорт (23%).
Также эксперты выяснили, что 32% россиян тратят на дорогу менее получаса, а 43% респондентов — от 30 до 60 минут. 19% опрошенных добираются до работы за 1-2 часа. И наконец, для 5% работающих россиян дорога из дома на работу превращается в настоящее испытание, занимая более двух часов.
Самый оптимальный транспорт для поездки на работу по мнению участников опроса СберАвто и Работа.ру
- Личный автомобиль — 35%;
- Подземный общественный транспорт (метро) — 21%;
- Наземный общественный транспорт (включая электрички) — 21%;
- Корпоративный транспорт — 16%;
- Велосипед / самокат — 4%;
- Такси —2%;
- Каршеринг — 1%;
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.