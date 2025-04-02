Президент АвтоВАЗа: уровень локализации автомобилей Lada составляет более 90%

Степень локализации некоторых моделей достигает 99,8%.

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Автомобили российского концерна АвтоВАЗ на 90% собираются из отечественных деталей и комплектующих. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов на финансовом форуме «Просто капитал».

«Средний уровень локализации автомобилей Lada сегодня составляет более 90%. Если мы говорим о «Ниве» — это 99,5%. Даже, наверное, по «Легенде» — 99,8%», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

В прошлом году президент АвтоВАЗа заявил, что самые популярные машины компании Lada Granta и Lada Vesta локализованы на 99% и 95% соответственно.

Что касается роботизации производства на заводах в Тольятти и Ижевске, то, по словам топ-менеджера, 84% работ на сборочной линии осуществляется с помощью автоматических комплексов. Этот уровень сопоставим с ведущими автозаводами в Китае и Японии. Суммарно на площадках АвтоВАЗа задействовано около 1,3 тысячи роботов.

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