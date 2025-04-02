В 2024 году новички попадали в ДТП реже опытных автомобилистов

В ГАИ рассказали о количестве аварий с участием начинающих и опытных водителей.

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Водители с небольшим стажем меньше остальных участников дорожного движения попадали в аварии в 2024 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Госавтоинспекции России.

С участием автомобилистов, получивших водительские права меньше двух лет назад, в прошлом году на российских дорогах произошло 8 тысяч ДТП. Это в два раза меньше, чем аварии с водителями, имеющими стаж в 30 лет — 16,7 тысяч случаев.

Причиной такой разницы эксперты называют разный менталитет начинающих и опытных водителей. Тогда как новички осторожничают, автомобилисты с большим стажем действуют самоуверенно и иногда позволяют себе «лихачить» на дороге.

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