Все модели в плюсе, кроме «Весты»: АвтоВАЗ отчитался о продажах машин в марте

Продажи автомобилей Lada подросли в сравнении с февралем.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ отчитался о продажах новых машин в марте. Несмотря на сокращение отечественного рынка на 44,4%, тольяттинский автогигант вышел в плюс в сравнении с предыдущим месяцем.

В первый месяц весны АвтоВАЗ продал 28 699 транспортных средств. В годовом сравнении спрос упал на 33%. Однако если сравнивать по месяцам, то относительно февраля продажи подросли на 7,4%.

По продажам прибавили практически все модели отечественного автопроизводителя. Бестселлер Lada Granta разошёлся тиражом 11 767 штук (+22,5% к февралю), продажи Niva Legend составили 2 955 единиц (+12,7%), а Niva Travel прибавила сразу на 33% — 3397 реализованных автомобиля. Универсалы и фургоны Lada Largus проданы в количестве 2865 штук (+7,4%). Коммерческие модели тоже прибавили — 1470 авто (+12,7%). Ушла в минус только флагманская Lada Vesta — 7111 экземпляров (-17%)

Данные АвтоВАЗа за первый квартал 2025 года: минус 24,8%

По итогам трёх первых месяцев 2025 года ведущий российский автоконцерн реализовал машин 76 217 машин. Это на 16,8% меньше в сравнении с январем-мартом прошлого года. Доля АвтоВАЗа на отечественном рынке составила 28,7%.

АвтоВАЗ объяснил слабый спрос на электрический e-Largus