Toyota заново зарегистрирует свои бренды в России

Среди торговых знаков есть такие наименования, как Camry и Supra.

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Ушедший из России японский автопроизводитель Toyota снова зарегистрирует свои марки на российском рынке. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию не менее 20 брендов, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на патент.

Наименования относятся как к автомобилям, так и к автокомпонентам и аксессуарам. Например, компания хочет заново зарегистрировать в России названия Camry, Supra, Yaris. Есть в заявку даже электроскутер C+Walk.

«Заявки поданы на регистрацию следующих товарных знаков: Dyna, Toyota C-HR, Toyota GT86, Toyota Yaris, Alphard, Proace, Proace City, C+pod, C+Walk, Camry, Yaris Cross, Prius, Picnic, Aygo, Auris, Coaster, Celica, Toyota Venza, Toyota Urban Cruiser, Starlet, Tundra, Etios, Fortuner, BZ, Toyota Supra, Toyota 86», — рассказал источник.

Впрочем, обращение в Роспатент ещё не означает, что Toyota планирует в скором будущем вернуться на российский рынок. В компании просто продлят действие свои товарных знаков в России. Согласно законодательству РФ, бренд может быть аннулирован, если используется в течение трёх лет.

Японский автопроизводитель прекратил выпуск машин в России в марте 2022 года. Спустя полгода Toyota продала все свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, и ушла из нашей страны.

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