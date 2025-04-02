Honda продаст по частям двигатель от машины Айртона Сенны

С этим мотором бразильский гонщик победил в чемпионате мира Формулы-1 в 1990 году.

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Японский концерн Honda выставит на продажу детали от мотора, который был установлен на гоночной машине легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны в 1990 году. С этим агрегатом под капотом оранжево-белого болида McLaren бразилец стал двукратным чемпионом мира.

На продажу будут выставлены распредвалы, крышки распредвалов, поршни и шатуны от чемпионского мотора 3,6 V10, выдававшего около 700 л.с. Все эти компоненты можно будет приобрести на автовыставке Monterey Car Week, которая в этом году пройдёт с 8 по 17 августа.

«Вовлечение поклонников нашей марки в гоночную историю Honda — это не разовое начинание, а, скорее, постоянный бизнес, который мы будем развивать и развивать», — прокомментировал президент гоночного подразделения японской компании Кодзи Ватанабе.

В дальнейшем Honda планирует продать несколько машин американской серии IndyCar и пару спортпрототипов из чемпионата мира MotoGP.

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