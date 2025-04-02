В России стартовали продажи люксового минивэна Hongqi HQ9

Объявлены также комплектации и цены на новый автомобиль.

© Hongqi

Премиальный бренд Hongqi объявил о начале продаж минивэна HQ9 в России. Гибридная новинка от марки FAW Group доступна с одной силовой установкой и двух вариантах оснащения, сообщила пресс-служба российского подразделения.

Оснащается полноразмерный минивэн 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний. Помогает ДВС на разгонах 48-вольтовый «мягкий» гибрид. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,5 секунды и развивает максимальную скорость в 200 км/ч.

© Hongqi

В базовую комплектацию Deluxe входят светодиодная LED-оптика, система кругового обзора, панорамная крыша, подогрев передних и задних сидений. Имеется также мультимедийная система с 16,2-дюймовым сенсорным дисплеем, премиальная звуковая система с 12 динамиками, а также проекционный дисплей.

Топовый вариант оснащения отличается акустическим многослойным остеклением второго ряда, интеллектуальной системой управления дальним светом подогревом руля, зеркалом заднего вида с выводом картинки с камеры заднего вида, системой активного шумоподавления и другими различными опциями.

Стоимость минивэна Hongqi HQ9 в базовой комплектации Deluxe – 7 690 000 рублей. Расширенная версия Executive обойдётся покупателю в 8 490 000 рублей.

Hongqi расширит присутствие в России до восьми моделей и 60 автосалонов