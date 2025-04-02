517 л.с. и 100 км на электротяге: в Россию привезли Tank 700 Hi-Performance

«Семисотый» обзавёлся новой версией.

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Российская гамма флагманского внедорожника Tank 700 пополнилась новой, четвёртой по счету версией. Модификация под названием Hi-Performance займёт место между средней Superior и старшей Edition One, сообщили в пресс-службе бренда.

Как и топовая версия, Hi-Performance оснащён розеточной гибридной установкой. 3,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» и электродвигатель суммарно выдают 517 л.с. Разгон до «сотни» занимает всего лишь 5,9 секунды.

Способен внедорожник проехать и в полностью электрическом режиме. Запас хода на электротяге достигает внушительные 100 км.

От комплектации Superior новая версия унаследовала рейлинги, панорамную крышу с люком, запасное колесо на двери багажника, а также выдвижные пороги и премиальную аудиосистему с 16 динамиками. Но «обут» Hi-Performance в 22-дюймовые покрышки, как Edition One. Правда, спортивного обвеса с карбоновыми элементами, который полагается топовой версии, новая комплектация не получила.

Стоимость Tank 700 Hi-Performance будет раскрыта ближе к началу продаж этой весной. Внедорожник в комплектации Premium стоит 9 499 000 рублей, Superior обойдётся в 10 199 000 рублей, а ценник Edition One составляет 12 499 000 рублей.

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