Китайский концерн отзывает 18 тысяч автомобилей в России

На машинах не хватает устройства ЭРА-ГЛОНАСС.

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Российское подразделение китайского автопроизводителя BAIC объявило об отзыве почти 20 тысяч автомобилей. Машины необходимо привести в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза, сообщили в пресс-службе.

В ходе бесплатного сервисного обслуживания специалисты официальных дилерских центров BAIC дооснастят автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это устройство необходимо для экстренного уведомления спасательных служб в случае ДТП и с 2017 года считается обязательным для всех автомобилей, продаваемых в России.

Под сервисную кампанию попали 18 559 машин BAIC: кроссоверы X35, X55, X7 и X75, а также рамный внедорожник BJ40 и седан U5 Plus. Представители дилерских центров свяжутся с владельцами этих автомобилей и пригласят на сервисную станцию.

BAIC вышел на российский рынок совсем недавно — в апреле 2023 года. По данным China Mobile, за первый полный год присутствия в нашей стране, в 2024-м, китайская компания продала 10 658 автомобилей.

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