Chery и экс-SsangYong объединились для создания кроссоверов

Китайско-корейские паркетники могут появиться в России

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Крупнейший китайский автопроизводитель Chery и южнокорейская компания KG Mobility объявили, что будут совместно производить среднеразмерные и полноразмерные кроссоверы. Выпуск первого автомобиля запланирован на 2026 год.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на мероприятии в штаб-квартире Chery в китайском городе Уху, на котором присутствовали главы обоих концернов. Выпускаемые машины будут предназначены не только для внутренних рынков в КНР и Южной Корее, но и для глобальных продаж.

Известно, что базироваться кроссоверы будут на платформе, разработанной Chery. Первым совместным проектом станет кроссовер под кодовым названием SE-10. Работа над автомобилем уже идёт и завершится в следующем году.

Chery и KGM, ранее известная как SsangYong, официально представлены в нашей стране. В частности, «корейцы» вернулись в Россию в начале нынешнего года. Так что их совместные кроссоверы вполне могут появиться в продаже в отечественных автосалонах.

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