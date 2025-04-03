Audi будет продавать гоночные машины LMP1 и DTM

Компания из Ингольштадта взяла пример с Ferrari и McLaren.

© Audi

Немецкий концерн Audi объявил о запуске новой программы «Легенды гонок Audi Sport», которая однозначно понравится коллекционерам гоночной техники. Теперь напрямую из автоспортивного подразделения можно купить R18 LMP1 Hybrid и RS5 DTM, побеждавшие в престижных автоспортивных соревнованиях.

Полноприводный дизельный гибрид R18 выиграл «24 часа Ле-Мана» в 2012, 2013 и 2014 годах. А на счету RS5 три десятка побед и четыре чемпионских титула в немецкой кузовной серии DTM. Техника действительно культовая и, что не менее важно, на ходу.

Причём Audi не ограничится одной только продажей машины. В рамках новой программы также будет осуществляться регулярное техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, владелец сможет связаться с заводом и получить консультацию, что немаловажно при эксплуатации такой технически сложной машины, как R18 E-Tron.

Audi далеко не первый автопроизводитель, который продаёт гоночную технику. У Ferrari есть программа Corse Clienti по реализации старых болидов Ф-1 и машин с трек-дней. Аналогичная услуги предлагает и McLaren. Однако впервые коллекционеры получат возможность приобрести спортпрототип LMP1, да ещё и в рабочем состоянии.

Первые поставки гоночных машин Audi клиента запланированы на лето этого года. Один экземпляр уже продан — правда не уточняется, о каком именно автомобиле идёт речь.

5 документальных сериалов о гонках: от Королевы автоспорта до дрифта в России