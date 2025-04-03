Honda 0 под управлением чемпиона мира Ф-1 дебютировал на публике

Электрический внедорожник проехал по трассе на демонстрационных заездах Honda и Red Bull в Токио.

© Honda

Спустя три месяца после презентации на выставке CES-2025 предсерийный внедорожник Honda 0 выехал на дороги общего пользования. Дебют состоялся на шоу-заездах, приуроченных к Гран При Японии Формулы-1.

Внедорожник на импровизированную трассу в Токио вывел четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий в гонках Ф-1 на машине Red Bull с мотором Honda. Автомобиль был окрашен в защитную фиолетово-пурпурную ливрею с геометрическими узорами.

© Honda

Выглядел Honda 0 SUV почти так же, как на премьере в январе: футуристичный кузов с кормой необычной формы, бампер агрессивной формы, «утопленные» в переднюю панель фары с несколькими секциями и логотип на панели-заглушке на месте радиаторной решётки. Появились боковые зеркала, тогда как на машине на CES-2025 вместо них были установлены миниатюрные камеры.

На конвейер Honda 0, базирующийся на абсолютно новой электрической платформе, встанет в 2026 году. Производство внедорожника будет налажено на заводе компании в Мид-Огайо. Изначально модель будет доступна только в США, но в дальнейшем появится и на глобальном рынке.

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