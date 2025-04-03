Китайский ИИ будет подсказывать владельцам BMW маршрут и рестораны

Машины баварского концерна обзаведутся нейросетями от Alibaba.

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Немецкий автопроизводитель BMW оснастит свои новые автомобили искусственным интеллектом, разработанным китайской IT-компанией Alibaba. Машины баварской марки получат сразу два электронных помощника, передаёт Bild.

Первый ИИ-ассистент — система Travel Companion. Устройство помогает спланировать или поменять на ходу маршрут, предоставляет информацию о дорожной обстановке и даже даёт рекомендации по выбору кафе и ресторанов.

Другим интегрированным электронным помощником станет Car Genius. Эта интеллектуальная платформа в режиме реального времени отслеживает техническое состояние машины и при обнаружении неисправности сообщает об этом водителю, накапливает данные и отправляет автопроизводителю.

Обе нейросети с 2026 года будут устанавливаться на электрические машины BMW новой гаммы Neue Klasse («Новый класс»). Аналоги Travel Companion и Car Genius используются на китайских автомобилях Zeekr, Xpeng и Leapmotor.

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