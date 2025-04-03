Эксперты назвали дополнительный фактор падения продаж автомобилей в России

АЕБ подсчитала продажи машин на российском рынке в январе-марте текущего года и объяснила резкое падение спроса.

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Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам трех месяцев 2025 года упали на 26%. Об этом при подведении итогов первого квартала сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ).

Если в прошлом году в январе-марте было продано 341 706 автомобилей, то за этот же период в нынешнем году реализовано 254 069 единиц. Такое падение в АЕБ объясняют не только высокой финансовой нагрузкой.

«На фоне новостей о возможных изменениях в геополитике добавилось ожидание вероятного возвращения на российский рынок ранее ушедших компаний. Некоторые клиенты решили немного подождать, таким образом увеличив объем отложенного спроса, что в перспективе может привести к росту», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Сильнее всего в январе-марте упали продажи электрических машин — на 77%. Рынок бензиновых авто сократился на 24%. Также продано на 31% меньше дизелей. Автомобили, работающие на газу, потеряли 41% продаж.

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