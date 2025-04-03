«Утиный хвост» и раздельные фары: Hyundai показала новый Ioniq 6

Седан получил новый кузов и обновленную светотехнику.

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Корейский концерн Hyundai опубликовал первые изображения своего электрического седана Ioniq 6 в преддверии полноценной премьеры, которая состоится летом нынешнего года. По сути, новинка является рестайлинговой версией Ioniq 5, который выпускается с 2021 года.

Прежде всего, изменился внешний вид седана. Кузов получил более обтекаемые формы, чем на Ioniq 5, и обзавёлся удлиненным задним спойлером в стиле «утиный хвост». Передняя панель стала элегантнее, а световая оптика теперь разделена на два блока: узкие ходовые огни расположены в верхней части, а фары встроены в бампер.

Что касается салона, то «шестерка» унаследовала некоторые детали интерьера Ioniq 5. Среди них многофункциональное трехспицевое рулевое колесо и ковшеобразные передние сиденья.

Скорее всего, Ioniq 6 N также получит от своего предшественника двухмоторную силовую установку мощностью 641 л.с. и аккумулятор емкостью 84,0 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 480 км. Техническими данными в корейской компании делиться не спешат.

Вживую новый седан Hyundai будет показан на Фестивале скорости в Гудвуде, который в этом году пройдёт с 10 по 13 июля. Примерная стоимость новинки — $92,5 тысячи или 7,8 млн рублей.

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