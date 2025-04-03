BYD снова стал крупнейшим в мире производителем электрокаров

Tesla не сумела вернуть себе лидерство на мировом рынке.

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Китайский автогигант BYD второй квартал подряд занял лидирующую позицию по продажам электромобилей в мире, обогнав американскую марку Tesla. Эксперты предрекают, что это только начало и «китайцы» вполне способны удержаться на первой строчке до конца 2025 года.

BYD вышел на первом место по продажам в октябре-декабре прошлого года, реализовав 595 413 машин против 495 570 у Tesla. По итогам года автопроизводитель из КНР совсем немного уступил компании Илона Маска — 1 764 992 против 1 789 226 проданных электромобилей.

В первом квартале 2025-го объём продаж BYD сократился до 416 388 машин, однако этого результата хватило для того, чтобы остаться впереди. Tesla и вовсе не смогла достичь отметки в 400 тысяч, продав 336 681 «электричек».

Доля производителей электрических машин на мировом рынке

BYD — 15,7%; Tesla — 15,3%; Geely — 7,5%; Volkswagen — 7,1%; SGMW — 4,1% Остальные — 49,7%;

По прогнозам международной аналитической компании Counterpoint Research, по итогам текущего года BYD обгонит Tesla и станет ведущим мировым производителем электромобилей в годовом выражении.

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