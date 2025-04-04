Продажи новых автомобилей в России в марте упали на 45%

Относительно февраля отечественного рынок подрос.

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Продажи новых автомобилей в России в марте упали почти в полтора раз в сравнении с показателями рынка год назад. В первый месяц весны россияне купили 93 319 машин всех категорий, что на 45% меньше в сравнении с мартом 2024-го, следует из отчёта Минпромпторга.

Рынок легковушек в первый месяц весны «просел» на 46% — 79 127 проданных авто. Лёгкие коммерческие машины (LCV) за год потеряли 27% объёма продаж (8429 реализованных автомобиля). Сильнее всего упал сегмент грузовиков и автобусов: 57% (4881) и 62% (882).

С другой стороны, относительно февраля продажи новых транспортных средств в России подросли на 2%. В конце зимы было реализовано 91 342 автомобилей, что вообще стало одним из худших результатов для отечественного рынка за последние десять лет.

По итогам всего первого квартала 287 185 легковых автомобилей, LCV, грузовых машин и автобусов. Это на 27% меньше, чем в январе-марте 2024 года.

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