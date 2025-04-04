АвтоВАЗ раскрыл цену и дату старта продаж Lada Niva Sport

«Горячий» внедорожник поступит в продажу в день рождения марки «Нива».

© АВТОВАЗ

Мощный внедорожник Lada Niva Sport от спортивного подразделения АвтоВАЗа официально поступит в продажу в субботу, 5 апреля. Об этом говорится в сообщении отечественного концерна, которое поступило «Рамблер Авто».

Как рассказали в компании, спортивная модификация «Нивы» получила около 140 изменений в конструкции. Модель оснащена форсированным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с., как на «заряженной» Lada Granta Sport. До 100 км/ч полноприводный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, максимальная скорость достигает 162 км/ч.

Спортивный характер новой «Нивы» подчеркивают амортизаторы с гоночными настройками, более эффективная тормозная система и усиленный кузов, а также широкие внедорожные шины на 17-дюймовых дисках и расширители колёсных арок. Дорожный просвет в сравнении со стандартной моделью увеличен с 200 до 220 мм. Эргономика салона адаптирована к скоростному вождению: рулевая колонка регулируется по наклону, рулевое колесо обшито кожей.

© АВТОВАЗ

Спортивная модификация унаследовала топовую комплектацию Lada Niva Legend. В оснащение входят кондиционер, обогрев передних сидений и электрорегулируемые зеркала. Есть и оригинальное допоборудование, как рейлинги на крыше, дополнительные фары дальнего света на переднем бампере, накладка воздухозаборника на капоте для более эффективной работы системы отопления и вентиляции.

Стоимость Lada Niva Sport — от 1 699 000 рублей. Начало продаж будет приурочено ко дню рождения «Нивы»: 5 апреля исполнится 48 лет с выхода первого внедорожника АвтоВАЗа с конвейера.

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