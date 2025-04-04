Названы пять самых популярных среди россиян автобрендов в марте

В лидерах одна российская марка и «китайцы».

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По итогам марта России было продано 79,8 тысяч новых легковых машин. 65% из них пришлось на пять марок, рассказал «Автостат».

Лидером по объёму продаж стала российская Lada, автомобили которой проданы в количестве 25 137 штук. Второе место по продажам занял китайский бренд Haval — 9790 экземпляров. На третьем месте оказалась Chery с 8409 машинами.

Следом в рейтинге продажи расположились Geely и Changan, реализовавшие 5134 тысяч и 3784 тысячи автомобилей соответственно. Объёмы реализации остальных брендов не дотянули и до 300 единиц.

Самой продаваемой моделью стала Lada Granta, разошедшаяся тиражом 10 701. автомобилей. Lada Vesta, флагман АвтоВАЗа, занял второе место с объёмом продаж 7181 штук. А лучшей иномаркой оказался Haval Jolion — 4 тысяч экземпляров.

Продажи новых автомобилей в России в марте упали на 45%