Toyota готовит аэродинамичный и тяговитый GR Corolla

Стали известны первые подробности о новой версии японского хэтчбека.

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Японский автогигант Toyota рассекретил свой новый хот-хэтч GR Corolla, опубликовав первое изображение и некоторые технические подробности. Разработкой и тестированием машины занимается гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing.

От предыдущей модели, дебютировавшей в августе 2024 года, новая GR Corolla отличается прежде всего новым обвесом кузова. Так, например, на капоте появились новые вентиляционные отверстия, а задний спойлер заметно увеличился в размерах. На передних крыльях теперь имеются вентиляционные отверстия в стиле 911 GT3, боковые «жабры» также были переработаны.

Помимо продвинутой аэродинамики, новая версия GR Corolla получит улучшенную настройку шасси и больший крутящий момент двигателя. Не уточняется, насколько именно увеличится тяга мотора. На актуальной модели двигатель развивает 400 Н·м. О прибавке по мощности вообще ничего не сказано, так что 1,6-литровый трехцилиндровый турбодвигатель может сохранить свои 300 л.с.

Публичный дебют предсерийного Toyota GR Corolla состоится в ближайшие выходные в рамках этапа американской Формулы Дрифт в Лонг-Бич. Полноценная презентация хот-хэтча запланирована на осень нынешнего года.

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