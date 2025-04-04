Раскрыта полная комплектация Lada Niva Sport

Опубликован прайс-лист на спортивную модификацию внедорожника АвтоВАЗа.

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Российский концерн АвтоВАЗ представил прайс-лист на свою «заряженную» новинку Lada Niva Sport, старт продаж которой был анонсирован 4 апреля. Внедорожник будет доступен в одной комплектации и стоит около 1,7 млн рублей.

Габариты чуть больше стандартной Niva Legend, на базе которой построена спортивная версия: длина — 3740, ширина — 1730 (+50 мм), высота 1650 мм (+10), колесная база равна 2200 мм. Дорожный просвет вырос на 20 мм — до 220 мм.

122-сильный атмосферник 1,6 соответствует экостандарту Евро-5. Привод — постоянный полный. Объём топливного бака составляет 42 литра, расход бензина в смешанном режиме — 9,7 литров на 100 км.

Из удобств в салоне можно отметить электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также кондиционер и две розетки 12V. Имеется бортовой компьютер и штатная аудиоподготовка с проложенной проводкой к двум динамикам.

Багажное отделение в Lada Niva Sport имеет подсветку и 12-вольтовую розетку. Полноценного запасного колеса нет — прилагается только ремкомплект для шин.

Что касается устройств безопасности, то предусмотрены антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD), система экстренного

оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Есть также индикация незастегнутого ремня безопасности водителя и крепление для детских сидений Isofix.

При выборе цветового оформления кузова доступны белый и чёрный цвета. За доплату 15 тысяч рублей также предлагается серебристый металлик.

В продажу Lada Niva Sport стоимостью 1 699 000 рублей поступит в ближайшую субботу, 5 апреля. Изначально модель будет доступна в автосалонах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Новосибирске, Тюмени и ещё десятке городов. В дальнейшем новинка АвтоВАЗа появится и во всех остальных регионах России.

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