Стала известна дата презентации экстремального Ferrari 296 VS

Трековый суперкар будет допущен на дороги общего пользования.

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Итальянская компания Ferrari готовится к презентации экстремальной версии двухместного спорткупе 296 GTB. Премьера состоится в онлайн-режиме 29 апреля, сообщил портал The Supercar Blog со ссылкой на собственные источники.

Пока хардкорный Ferrari 296 VS можно было увидеть только. Ещё в феврале предсерийный прототип заметили на дорожных тестах, но разглядеть машину в деталях оказалось невозможно из-за плотной камуфляжной раскраски.

Ожидается, что машина легче стандартной версии и получила более совершенную аэродинамику с активным антикрыльями и увеличенным задним диффузорам, генерирующими дополнительную прижимную силу. Под капотом — форсированный 2,9-литровый твин-турбо V6 и электромотор, в обычной конфигурации на 296 GTB выдающие 819 л. с. и 740 Н·м крутящего момента

Ferrari 296 GTB пополнит гамму трековых суперкаров итальянского автопроизводителя, допущенных до дорог общего пользования. Эта линейка была запущена в 2000-х и началась с заднеприводного купе Ferrari 360 Challenge Stradale, за которым последовали культовые 430 Scuderia, 458 Speciale и 488 Pista, а также 599 GTO и 812 Competizione.

Пока неизвестно, сколько будет стоить VS. Можно только сказать, что экстремальная модификация окажется намного дороже стандартной 296 GTB, ценник на которую начинается от $338 тысяч или 28,5 млн рублей.

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