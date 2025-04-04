Продажи автомобилей «Москвич» рухнули в 2,5 раза

Московское предприятие отчиталось о продажах в марте и первом квартале 2025 года.

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Автозавод «Москвич» по итогам марта продал 1,2 тысячи автомобилей, а за весь первый квартал реализовал 3,4 тысячи авто. Об этом рассказала пресс-служба столичного предприятия.

Третий месяц подряд автомобили «Москвич» разошлись тиражом около тысячи штук. Это в 2,5 раза меньше, чем в марте 2024 года, когда было продано 3 тысячи автомобилей.

Прошлогодняя цифра оказалась практически сопоставима с результатами «Москвича» за весь первый квартал текущего года. С января по март россияне купили 3,4 тысячи автомобилей столичной марки.

Такое падение результатов продаж «Москвича» связано с сокращением российского авторынка в целом. По итогам первого квартала спрос на новые легковые машины упал на 25 % — до 246 934 единиц. В марте рынок и вовсе обрушился на 45%%: общий объём реализации составил 79 822 авто.

В настоящее время в модельном ряду Московского автозавода представлены три локализованные модели китайской марки JAC: кроссовер «Москвич 3» (JS4), электрический кроссовер «Москвич 3е» (E40X) и седан «Москвич 6» (J7). В ближайшие месяцы в линейке также появится бензиновый «Москвич 8» на базе кроссовера JAC Sehol X8 Plus.

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