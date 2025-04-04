В России предложили новую льготу для электрокаров

Электрические машины могут в прямом смысле поставить в один ряд с общественным транспортом.

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Электрическим автомобилям следует разрешить ездить по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта. С такой инициативой выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Сейчас «зеленым» машинам в нашей стране разрешена бесплатная парковка и бесплатный проезд по платным дорогам. Под льготу подпадают отечественные Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus, Амберавто А5 и другие электрические модели. Столичные водители «электричек» с 2020 года освобождены от транспортного налога.

«Уже есть и налоговые льготы, и бесплатные парковки. Предлагаем на федеральном уровне разрешить ездить электромобилям по полосам, выделенным для общественного транспорта», — приводит слова министра «РБК Татарстан».

По данным «Автостата», в России числится 90 тысяч электрифицированных автомобилей. Больше половины, 56,2%, приходится на льготные «чистые» электромобили. Оставшиеся 43,8% — гибриды.

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