Chery и Huawei представили новую версию гибрида Luxeed R7

Внедорожник стал ещё дальнобойнее.

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Автоконцерн Chery и телекоммуникационная компания Huawei анонсировали выход новой версии дальнобойного гибридного внедорожника Luxeed R7. Двухмоторный кроссовер способен проехать на одном зарядке свыше 1600 км, передаёт CarNewsChina.

Поступивший в продажу ещё в декабре прошлого года внедорожник обзавёлся топовой комплектацией Ultra. Концепция работы гибридной силовой установки не изменилась: 1,5-литровый двигатель мощностью 156 л.с. выступает только в качестве генератора, а в движение автомобиль приводят два электромотора на 496 л.с. С 0 до 100 км/ч R7 разгоняется за 4,9 секунды. Привод — полный.

Главным отличием новой версии является увеличенный запас хода. Если предыдущие версии проезжают на полном баке и при заряженной батарее 1570 км, то Ultra преодолевает на «сотню» больше — 1673 км. На одной только электротяге можно проехать 360 км.

Габариты внедорожника не изменились по сравнению с младшими версиями: длина — 4956 мм, ширина — 1981 мм, высота — 1634 мм, расстояние между осями составляет 2950 мм. Несмотря на солидные размеры, Luxeed R7 имеет достаточно низкий коэффициент лобового сопротивления, равный 0,247Cd.

Предзаказ на новый гибрид Luxeed R7 в версии Ultra уже открыт. Стоимость машины начинается от $43,7 тысяч или 3,6 млн рублей.

R7 — первый кроссовер марки Luxeed. Помимо гибрида, эта модель выпускается также в виде полноценной «электрички» с моторными версиями 292 и 496 л.с. и запасом хода 736 и 667 км соответственно.

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