В России теперь можно оформить ОСАГО на 24 часа

Изменились условия действия ультракороткого полиса обязательного автострахования.

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С понедельника, 7 апреля, в России вступили в силу новые правила работы однодневного полиса ОСАГО. Отныне действие такого договора обязательного автострахования распространяется на 24 часа, сообщила газета «Известия».

Однодневные полисы появились в доступе ещё весной прошлого года. Однако до сих пор их действие ограничилось одним днём. Т.е. если «автогражданка» была приобретена в 23:00, то заканчивала своё действие в полночь, т.е. уже через час. Причём стоимость от времени не менялась.

«Человек платит за полные сутки, но фактически может получить лишь час покрытия. Новые правила устраняют эту проблему, делая срок действия страховки прозрачным: ровно 24 часа с момента покупки, — отметил источник.

По мнению экспертов, ультракороткая «автогражданка» прежде всего полезна таксистам и самозанятым, которые на каждую новую подработку арендуют разные автомобили. Пригодится суточный ОСАГО также для разового перегона машины и на случай редких выездов, например, на дачу. Стоимость ультракороткого полиса — от 130 рублей.

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