Audi показала первое изображение седана A6

Универсал A6 был показан ещё в марте, на очереди — четырехдверка.

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Немецкая компания Audi раскрыла дату презентации седана A6 и показала несколько тизеров новинки. Конкурент BMW 5-й серии и Mercedes E-класса дебютирует в середине апреля.

На опубликованных тизерах изображены задние фонари с OLED-элементами и модная в нынешнее время светодиодная полоса, проходящая во всю ширину задней части автомобиля. На изображениях это не видно, но в Audi обещали, что откажутся от установки фейковых выхлопных труб и вернутся к настоящим патрубкам.

Новый седан A6 имеет достаточно большую моторную гамму. Как и на универсале A6 Avant, в доступе на выбор представлены турбомоторы на 2,0 и 3,0 литра, выдающие 201 и 362 «лошадки». Третий вариант — дизельный агрегат мощностью 201 л.с. Ко всем модификациям прилагается «мягкий» гибрид, помогающий ДВС на разгоне.

Презентация седана Audi A6 состоится 15 апреля. Премьера пройдёт в онлайн-режиме на официальном сайте «четырех колец», начало — в 15:00 по московскому времени.

Audi рассекретила универсал A6 Avant нового поколения