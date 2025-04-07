500 автомобилей в год: УАЗ начал выпуск внедорожников на Кубе

Внедорожники «Патриот» и «Пикап» встали на сборочную линию завода в Гаване.

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Российский автопроизводитель УАЗ запустил сборку автомобилей в Латинской Америки. Внедорожники Ульяновского завода будут выпускать на предприятии в столице Гаване, рассказала пресс-служба компании.

Первыми на конвейер встали полноприводные «Патриот» и «Пикап». В дальнейшем также будет налажено производство грузовичка «УАЗ Профи». Сборка осуществляется из готовых машинокомплектов, поставляемых с головного предприятия в России.

«После выхода завода на проектную мощность в сентябре планируемый объем выпуска продукции составит до 500 машин в год», — рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Помимо сборки, УАЗ организовал систему сервисного обслуживания и поставок запчастей с центрального склада в Гаване. В настоящее время сервисные центры российской компании проходят процедуру сертификации.

УАЗ не первый российский производитель, вышедший на рынок Кубы. Ещё в ноябре прошлого года автозавод «Москвич» объявил о поставках кроссовера «3» в островное государство в Латинской Америке.

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