Из сердца Европы: в России анонсировали загадочный автобренд

Пока можно лишь догадываться, что это за марка.

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В ближайшее время российский автомобильный рынок пополнится новым брендом. Причём это будет бренд не из Китая, а из Европы, судя по загадочному сообщению в Сети.

На специальном портале запущен обратный отсчёт до премьеры, которая состоится 14 апреля в 12:00 по московскому времени. На фоне счётчиками с днями и часами изображен затемненный кроссовер.

«Автомобильный бренд из сердца Европы», — говорится в коротком сообщении на сайте.

Европейские автопроизводители покинули российский рынок и пока возвращаться не собираются. Как вариант, речь идёт о китайском-европейском бренде — например, о Lynk & Co. Эта марка была создана девять лет Geely из КНР и Volvo и формально базируется в Швеции. Слухи об официальном выходе Lynk & Co на российский рынок время от времени появляются в прессе.

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