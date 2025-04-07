Chery показала футуристичный концепт QQ

Компактный хэтчбек имеет удивительный дизайн.

© Chery

Ведущий китайский автопроизводитель Chery возобновит производство хэтчбека QQ, снятого 11 лет назад с производства по причине слабых продаж. Премьера новой модели состоится на Шанхайском автосалоне, который пройдёт с 25 апреля по 2 мая, рассказал CarNewsChina.

На крупнейшую в мире автовыставку, в рамках которой состоится 93 мировые премьеры, Chery привезет концепт-кар. Фотографии новинки уже представлены, и надо сказать, выглядит новый QQ весьма необычно и интересно.

© Chery

Хэтчбек имеет закругленные формы кузова и выпуклые стекла. Передняя и задняя кузовные панели тоже привлекают внимание своими плавными обводами, а фары и фонари получили подсветку в виде светодиодных полос и прямоугольников, как и дополнительная оптика спереди. Колёсные диски получили любопытные оформление в форме плюса, состоящего из двух элементов разного дизайна, один из которых имеет логотип Qq. Ручки дверей отсутствуют, а боковые зеркала — цифровые.

Технические подробности и интерьер, вероятно, будут показаны на автосалоне в Шанхае через две с половиной недели.

Хэтчбеки Chery QQ выпускались с 2003 по 2014 годы. За 11 лет было произведено три модели: QQ3, QQ6 и QQme.

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