Jaguar остановил на месяц все поставки автомобилей в США

Английская автокомпания отреагировала на решение президента США.

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Британский производитель люксовых автомобилей объявил о приостановке поставок в США в связи с ввозными пошлинами, введенными 2 апреля президентом Дональдом Трампом.

Отныне зарубежные автокомпании обязаны платить налог в размере 25% от стоимости при ввозе машины на американский рынок. Мировые автопроизводители бьют тревогу и заявляют о том, что понесут многомиллиардные убытки от новой тарифной политики Белого дома.

Ранее о паузе в поставках автомобилей в США объявил немецкий Volkswagen. Транснациональный Stellantis концерн в свою очередь приостановил своих заводов в Канаде и Мексике, с которых поставляет свои машины в Штаты.

«США — важный рынок для JLR. Мы приостановим поставки на месяц и за это время составим долгосрочный план действий», — приводит слова представителя Jaguar издание Bloomberg.

За последние 12 месяцев, с марта 2023-го по март 2024-го, Jaguar продал в Штатах около 107 тысяч автомобилей. Это одна четвертая от всего объёма мировых продаж. Учитывая, что ещё и выручка JLR в первом квартале текущего года сократилась на 17%, дорогостоящие тарифы на импорт в США пришлись для британского автопроизводителя крайне не вовремя.

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