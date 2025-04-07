Xiaomi YU7 оснастили уникальной панорамной крышей

Специальное стекло снижает температуру в салоне машины на 12 °C

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Новый кроссовер Xiaomi YU7 получит панорамную крышу, причём не простую, а со специальной защитой от солнца. Разработчики уже успели сравнить технологию с прямым конкурентом на рынке и пришли к впечатляющим выводам, передаёт CarNewsChina.

Фиолетовая панорамная крыша площадью 5,35 м² имеет два слоя из серебра и теплоизоляционную мембрану, благодаря которым блокируется 99,9% ультрафиолетовых лучей и 99,1% инфракрасного излучения. Аналогичное покрытие получило и лобовое стекло, отражающее 99,5% ультрафиолета 97,6% инфракрасного излучения.

В ходе испытаний при температуре 38°C салон YU7 за 1,5 часа нагрелся до 59,5 °C. Это на 12 °C меньше, чем в новой Tesla Model 3, в которой подобной защиты от солнца нет.

Выход кроссовера YU7 в продажу запланирован на лето текущего года. Примерная стоимость второго автомобиля Xiaomi — $34,5 тысячи или 2,9 млн рублей.

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