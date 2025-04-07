Audi прекратила поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа

Машины, прибывшие в Америку после 2 апреля, запретили передавать дилерам.

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Немецкий автопроизводитель Audi приостановил поставки автомобилей в США из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на транспортные средства. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на уведомление, разосланное дилерам.

2 апреля в США вступили в силу 25-процентные тарифы на импортные машины и запчасти. Эксперты предрекают существенное подорожание автомобилей, а мировые производители в срочном порядке меняют стратегию. Некоторые, как Audi, берут паузу, чтобы понять, что делать дальше: удерживать на нынешнем уровне или поднимать цены на экспортируемые машины.

Как отметили в концерне из Ингольштадта, в настоящее время на складах Audi в США имеется более 37 тысячи автомобилей. Этого объёма хватит примерно на два месяца. Машины, ввезенные после вступления в силу новых тарифов, пока не оформляют и передадут дилерам только после как закончатся стоки.

Когда поставки будут возобновлены, в Audi не уточнили.

Ранее о приостановке экспорта в Соединённые Штаты из-за новых пошлин объявили два других европейских автопроизводителя — Volkwagen и Jaguar.

Jaguar остановил на месяц все поставки автомобилей в США