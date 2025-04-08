Правительство не поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО

Страховые суммы по «автогражданке» останутся без изменений.

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Предельный размер выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО не будет увеличен. Правительство России отклонило законопроект, который находился на рассмотрении с января нынешнего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление.

Авторы проекта закона, партия ЛДПР, предложили увеличить максимальное страховое возмещение при вреде здоровью и жизни участнику ДТП с 500 тысяч до 650 тысяч рублей. Верхнюю планку выплат за повреждение авто хотели повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.

Российский союз автостраховщиков (РСА), Центробанк РФ и Министерство финансов не поддержали инициативу. Так, в ЦБ отметили, что с размером страховых сумм вырастут и базовые ставки по «автогражданке» — на 10%.

«Это создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО», — говорится в заключении.

В последний раз предельный размер выплат по ОСАГО менялся в 2014 году.

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