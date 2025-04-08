Правительство не поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО
Страховые суммы по «автогражданке» останутся без изменений.
Предельный размер выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО не будет увеличен. Правительство России отклонило законопроект, который находился на рассмотрении с января нынешнего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление.
Авторы проекта закона, партия ЛДПР, предложили увеличить максимальное страховое возмещение при вреде здоровью и жизни участнику ДТП с 500 тысяч до 650 тысяч рублей. Верхнюю планку выплат за повреждение авто хотели повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.
Российский союз автостраховщиков (РСА), Центробанк РФ и Министерство финансов не поддержали инициативу. Так, в ЦБ отметили, что с размером страховых сумм вырастут и базовые ставки по «автогражданке» — на 10%.
«Это создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО», — говорится в заключении.
В последний раз предельный размер выплат по ОСАГО менялся в 2014 году.