Chevrolet Corvette превратили в гиперкар с «крыльями чайки»
Самый популярный спорткар Америки получил любопытный концепт.
Американский автогигант General Motors объявил конкурс среди своих дизайн-студий по всему миру. Художникам поручено подготовить концепт Chevrolet Corvette нового поколения, рассказали в компании.
Всего запланировано три работы: от арт-агенств GM в Лос-Анджелесе, Детройте и британском Мидлендсе. По мотивам лучшего дизайна будет построен серийный C9, выпуск которого запланирован на 2029 год.
Первый из трёх вариантов уже готов и показан публике. Британское дизайн-подразделение показало Corvette в стиле гиперкара. Концепт имеет низкую посадку, аэродинамичный кузов с большим количеством воздухозаборников, лобовое стекло с панорамным обзором и двери в стиле «крыло чайки». Внутри двухместного салона — футуристичный штурвал вместо руля.
Chevrolet Corvette девятого поколения дебютирует в 2028 году. Подробностей о новой генерации самого популярного спорткара Америки пока немного. Предполагается, что C9 унаследует от своего предшественника бензиновый двигатель V8 и получит электрический довесок. Будет ли в линейке чисто батарейная версия — вопрос открытый.
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