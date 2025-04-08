Chevrolet Corvette превратили в гиперкар с «крыльями чайки»

Самый популярный спорткар Америки получил любопытный концепт.

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Американский автогигант General Motors объявил конкурс среди своих дизайн-студий по всему миру. Художникам поручено подготовить концепт Chevrolet Corvette нового поколения, рассказали в компании.

Всего запланировано три работы: от арт-агенств GM в Лос-Анджелесе, Детройте и британском Мидлендсе. По мотивам лучшего дизайна будет построен серийный C9, выпуск которого запланирован на 2029 год.

Первый из трёх вариантов уже готов и показан публике. Британское дизайн-подразделение показало Corvette в стиле гиперкара. Концепт имеет низкую посадку, аэродинамичный кузов с большим количеством воздухозаборников, лобовое стекло с панорамным обзором и двери в стиле «крыло чайки». Внутри двухместного салона — футуристичный штурвал вместо руля.

Chevrolet Corvette девятого поколения дебютирует в 2028 году. Подробностей о новой генерации самого популярного спорткара Америки пока немного. Предполагается, что C9 унаследует от своего предшественника бензиновый двигатель V8 и получит электрический довесок. Будет ли в линейке чисто батарейная версия — вопрос открытый.

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