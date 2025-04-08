В России выросли продажи новых легковых автомобилей

По мнению экспертов, отечественный авторынок прошёл низшую точку.

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На российском авторынке наметилась позитивная динамика после резкого спада продаж в начале 2025 года, сообщил «Коммерсантъ».

За первую неделю апреля россияне купили 24,4 тысячи новых легковушек, что на 16% больше, чем за предыдущие семь дней. Это примерно треть от всего объёма реализации в марте, который составил 79,8 тысячи автомобилей.

Как отметил источник, потребительский спрос вырос на фоне скидок дилеров. Однако по настоящему ускорить темп продаж все ещё мешают высокие ставки по кредитам.

«Самое дно пройдено. Спрос по чуть-чуть подрастает, что мы видим от недели к неделе. Но взрывного роста не ожидается», — прокомментировал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

По прогнозам экспертов, за апрель будет продано 87 тысяч новых легковых автомобилей. Для сравнения, в антирекордном феврале продажи составили 78 тысяч машин.

Эксперты назвали дополнительный фактор падения продаж автомобилей в России