Ferrari вернет механическую коробку на свои машины

Автомобили итальянской марки не оборудуются «механикой» уже более десяти лет.

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Один из ведущих производителей спортивных автомобилей Ferrari планирует вернуть механическую коробку передач на свои модели. Об этом рассказал директор по производству Джанмария Фульгенци.

По словам топ-менеджера, клиенты «Кавалино Рампанте» просят вернуть в линейку трехпедальные автомобили. В Маранелло готовы пойти им навстречу, но исключение будет сделано только для линейки Icona. В эту гамму входят лимитированные спорткары для избранных клиентов, такие как Monza SP1/SP2 и Daytona SP3.

«Автомобили Icona символизируют нашу историю, вызывают восхищение и требуют особого стиля езды», — заявил Фульгенци в беседе с изданием Car Sales, не уточнив сроки выхода суперкаров с ручной коробки передач.

Последним автомобилем Ferrari с механической коробкой передач был родстер California, выпущенный в 2012 году. Причём «механикой» оказались оборудованы всего три машины из 17 300 экземпляров, сошедших с конвейера.

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