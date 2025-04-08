Ferrari вернет механическую коробку на свои машины
Автомобили итальянской марки не оборудуются «механикой» уже более десяти лет.
Один из ведущих производителей спортивных автомобилей Ferrari планирует вернуть механическую коробку передач на свои модели. Об этом рассказал директор по производству Джанмария Фульгенци.
По словам топ-менеджера, клиенты «Кавалино Рампанте» просят вернуть в линейку трехпедальные автомобили. В Маранелло готовы пойти им навстречу, но исключение будет сделано только для линейки Icona. В эту гамму входят лимитированные спорткары для избранных клиентов, такие как Monza SP1/SP2 и Daytona SP3.
«Автомобили Icona символизируют нашу историю, вызывают восхищение и требуют особого стиля езды», — заявил Фульгенци в беседе с изданием Car Sales, не уточнив сроки выхода суперкаров с ручной коробки передач.
Последним автомобилем Ferrari с механической коробкой передач был родстер California, выпущенный в 2012 году. Причём «механикой» оказались оборудованы всего три машины из 17 300 экземпляров, сошедших с конвейера.
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