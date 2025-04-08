Электрокар «Атом» протестировали в экстремальных погодных условиях

Отечественный батарейный автомобиль прошёл калибровку и настройку шасси.

© АО «Кама»

Российский электромобиль «Атом» стал на шаг ближе к серийному выпуску. Разработчики из АО «Кама» завершили испытания, в ходе которых были отрегулированы ходовые характеристики хэтчбека.

Тесты прошли в том числе в экстремальных погодных условиях: на льду и снегу. Инженеры подобрали оптимальные настройки подвески, рулевого управления и рекуперативного торможения. Установленные заводские параметры, как обещают в «Атоме», подойдут как начинающим, так и опытным водителям.

«Во время испытаний система шасси показала отличный результат, особенно выделяясь устойчивостью и надежностью в условиях низких температур и экстремальных погодных условий», — рассказали разработчики российского электрокара.

Старт серийного производства «Атома» запланирован на июль 2025 года. Примерная стоимость электромобиля — 3 млн рублей. Новинка отечественного автопрома собрала уже свыше 100 тысяч предзаказов.

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