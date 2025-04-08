Exlantix ET получил разрешение на продажи в России

Полноприводный паркетник скоро появится в отечественных автосалонах.

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Китайский гибридный кроссовер Exlantix ET прошел сертификацию, необходимую для официального выхода на российский рынок. Об этом сообщила пресс-служба Exeed во вторник, 8 апреля.

«Первая партия автомобилей прибудет в Москву уже в апреле», — сообщили в российском подразделении.

Полноприводный кроссовер оснащен параллельной комбинированной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем, не подключенным к колесам, и двумя электромоторами, выдающими 469 л.с. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды. Дальность хода достигает 1180 км.

Exlantix ET адаптирован под российскую зиму и оборудован полным пакетом «теплых» опций, имеет несколько отдельных режимов езды, в том числе по песку и снегу. Кроме того, шасси и подвески получил антикоррозийную обработку, выдерживающую воздействие соляного тумана, в десять раз превышающие отраслевые нормы.

Стоимость и комплектации Exlantix ET будут объявлены ближе к началу продаж. Предзаказ уже открыт.

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