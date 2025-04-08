Число новых автосалонов в России превысило количество закрытых

Уменьшение продаж автомобилей не мешает росту количества шоурумов.

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Новые автосалоны и точки сервисного обслуживания продолжают открываться в России, несмотря на стремительное падение продаж автомобилей в начале 2025 года. Об этом в своём исследовании рынка сообщило маркетинговое агентство НАПИ.

За первые три месяца текущего года в нашей стране стало на 53 автосалона больше, чем в четвертом квартале 2024-го. Если по состоянию на конец декабря в России было 4303 шоурума, то теперь их 4356. Закрылось 111 точек продаж, но открылось 164 автосалона.

Аналогичная статистика и по авторизованным сервисным центрам. Закрылось 129 пунктов, открылось – 166. Таким образом, за три месяца по стране стало на 37 сервисов больше.

«Количество открывающихся авторизованных точек продаж и СТО превышает количество закрывающихся. Посмотрим, что покажут следующие кварталы 2025 года», — говорится в отчёте НАПИ.

По итогам первого квартала продажи новых автомобилей в России упали на 26% в годовом сравнении. В общей сложности россияне купили с января по март 254 тысячи машин.

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