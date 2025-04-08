Быстрее на разгоне и дальнобойнее: Bentley Continental GT и Flying Spur получили новый гибрид

По мощности новая модификация уступает базовой силовой установке.

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Производитель автомобилей класса люкс Bentley расширил линейку силовых агрегатов для купе/кабриолета Continental GT и седана Flying Spur. Новый гибридный агрегат доступен в качестве опции, сообщили в пресс-службе компании.

Концептуально новая силовая установка не отличается от базовой. В систему входит 4,0-литровый битурбомотор V8 и компактный электродвигатель. Но за счёт другой настройки гибрид выдаёт не 771 л.с., а 671 л.с. Зато крутящий момент намного больше, что обеспечивает более эффективный разгон — 930 против 686 Н·м. Continental GT набирает 100 км/ч за 3,5 секунды, Flying Spur — за 3,9 секунды. Это на 0,5 и 0,3 секунды быстрее, чем с 771-сильной установкой.

Плюс, ёмкость тяговой батареи выросла с 18 до 25,9 кВт·ч. Запас хода на электротяге увеличился с 72 до 85 км.

С менее мощным мотором обе модели стоят дешевле. Если ценник на Continental GT с первой силовой установкой стоит $302 тысяч, то со второй — $259 тысяч. Стоимость новой модификации Flying Spur пока не объявлена, мощная версия стоит от $215 тысяч.

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