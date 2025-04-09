Самый мощный Mercedes C-класса получит новый двигатель

Стали известны технические подробности обновления Mercedes-AMG C63.

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Спортивный седан Mercedes-AMG C63 обзаведется новой силовой установкой в ходе планового рестайлинга в 2026 году. В Штутгарте приняли решение отказаться от четырёхцилиндрового двигателя на фоне слабых продаж модели. Возвращения к популярному среди покупателей V8, правда, не будет.

Согласно инсайду AutoCar, самая мощная модель Mercedes C-класса сохранит подключаемую гибридную установку. Главное изменение — рядная «турбошестёрка» рабочим объёмом 3,0 литра. С 2022 года AMG C63 оснащался только 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором с электрическим турбонагнетателем. В связке с электродвигателем новый ДВС будет выдавать 650 л.с. и 881 Н·м крутящего момента.

Источник отметил, что возвращение V8 под капотом Mercedes-AMG C63 не рассматривалось. Установка двигателя подобной конфигурации потребовала бы больших конструктивных изменений.

По сведениям источников, новый силовой агрегат также планируется установить на модернизированный GLC 63. Обновленный полноразмерный кроссовер дебютирует в 2027 году.

Возвращения к V8 не будет: в Mercedes опровергли слухи о смене мотора на AMG C63