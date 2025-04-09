Audi приступила к тестам спорткара TT нового поколения

На дорогах замечен вероятный тестовый мул нового Audi TT

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Немецкий концерн Audi, судя по всему, уже приступил к дорожным испытаниям TT нового поколения. К такому выводу пришёл автомобильный портал Carscoops.

«Фотошпионы» на днях заметили на европейских дорогах два подозрительных тестовых прототипа Porsche 718. На этих машинах установлен номерной знак IN, указывающий на Ингольштадт, где находится штаб-квартира Audi. Автомобили родственной компании Porshe выпускаются в Штутгарте, и на их регистрационном номере имеется буква S.

«Зачем Audi прототипы Porsche 718 Boxster? Самый очевидный ответ — для тестов нового TT», — отметил источник.

Как и Audi TT в своё время, Porsche 718 выпускается в кузовах купе и родстер. Поэтому модель вполне подходит для начальной фазы тестов, когда инженеры испытывают «начинку» — узлы и агрегаты будущего серийного автомобиля.

В марте генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер намекнул, что компания собирается возродить линейку купе и родстеров TT, закрытую в 2023 году. Официально подтверждения со стороны компании из Ингольштадта пока не было.

Audi собирается возродить легендарный спорткар TT