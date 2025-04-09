С молотка уйдет единственный родстер Ford GT, участвовавший в «24 часах Ле-Мана»

Эта машина с открытым верхом проехала 11 кругов в суточном марафоне в 1965 году.

© Mecum Auctions

Родстер Ford GT40 — достаточно редкая раритетная модель, а гоночных модификаций ещё меньше. В мае на аукционе Mecum в американском Индианаполисе как раз будет выставлен на торги единственный экземпляр, участвовавший в гонках.

В своём первом и единственном старте в «Ле-Мане» в 1965 году Ford GT40, правда, сошёл. Уже на 10-м круге суточного марафона на родстере под управлением французского гонщика Мориса Трентиньяна сломалась коробка передач. Впрочем, пять Ford GT с закрытым кузовом тоже не доехали тогда до финиша из-за технических проблем.

После поломки в «Ле-Мане» машина в гонках не участвовала и следующие несколько лет хранилась сначала на складе Shelby и Ford, пока не была продана голливудскому каскадёру и кастомайзеру Дину Джеффрису. После смерти Дина в 2013 году уникальный Ford GT приобрел основатель аукционного дома Mecum Дан Мекум.

© Mecum Auctions

Какую сумму планируют выручить организаторы торгов, не уточняется. В 2020 году Mecum пытался продать Ford GT40 за $10 млн, но желающих выложить такую сумму за историческую машину не нашлось.

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