Немецкие тюнеры представили 888-сильный кабриолет Porsche 911 Turbo S

Родстер получил форсированный двигатель, аэродинамичный обвес кузова, а также руль странной формы.

© Mansory

Немецкое тюнинг-ателье Mansory славится своими яркими, необычными и экстравагантными модернизациями дорогих автомобилей. Список таких работ на днях пополнился родстером Porsche 911 Turbo S, который мастерская в своей фирменной манере изменила до неузнаваемости и переименовала в P9LM Evo 900.

Тюнеры полностью «перекроили» обвес, добавив элементы из кованого карбона. Среди них увеличенные колёсные арки, пороги, боковые воздухозаборники и корпус наружных зеркал. В задней части появились фиксированный задний спойлер и массивный диффузор. Пожалуй, одно из самых ярких изменений в экстерьере — кованые диски на 21 и 22 дюйма с карбоновыми вставками и ярко-фиолетовым дизайном.

Интерьер немецкие тюнеры тоже затронули, но по минимуму. Можно лишь отметить трёхспицевый руль необычной формы, которая больше ближе к овальной, нежели к круглой.

© Mansory

Изменение произошло и под капотом, причём значительное. 3,8-литровая рядная «шестёрка» получила две турбины. Были изменены настройки электронного блока управления (ЭБУ), модернизирована выхлопная система, устройство охлаждения двигателя. Таким образом, отдача агрегата выросла до 888 сил и 1050 Н·м крутящего момента. Это значительно больше, чем на стандартном Porsche 911 Turbo S с 650 л.с. и 800 Н·м.

Всего Mansory планирует выпустить десять экземпляров P9LM Evo 900. Во сколько обойдётся этот необычный Porsche 911 Turbo S, не уточняется.

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