Кровать и плита в багажнике: Honda CR-V превратили в дом на колесах

Honda отметила юбилей CR-V выходом непривычной модификации.

© Honda

Японская компания Toyota к 30-летию внедорожника CR-V выпустила специальную «походную» версию. Модификация под названием Dream Pod представляет собой полноценный дом на колёсах.

Чисто внешне Honda CR-V не отличить от стандартной модели. Разве что на крыше появилось универсальное крепление для велосипедов и лыж Thule. Зато в салоне произошли масштабные изменения.

© Honda

В интерьере спецверсии CR-V Dream Pod имеются выдвижные боковые столики. Но главная особенность — выдвижной модуль EGOE Nestboard 650, который установлен в багажнике и при складывании задних сидений превращается в полноценное двухместное спальное место с матрасом. Предусмотрены в комплекте и кухонная плита, складная раковина, отсеки для хранения тарелок и столовых приборов

© Honda

В движение внедорожник приводит обычный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и электромотор, в паре выдающие 232 л.с. и 335 Н·м крутящего момента. Запас хода в смешанном режиме — 1000 км.

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