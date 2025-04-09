Каршеринг Ситидрайв заработал в Краснодаре

С сегодняшнего дня в столице юга России доступен сервис по аренде автомобилей Ситидрайв.

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9 апреля в Краснодаре запустился каршеринговый сервис Ситидрайв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем «Рамблер Авто» в среду.

Краснодарским автомобилистам доступны свыше 300 новых машин эконом и комфорт класса, среди которых Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai. Совершить поездку на арендованном автомобиле можно до 250 км от Краснодара, в рамках пакетных тарифов дистанция увеличена до 2000 км.

Взять автомобиль Ситидрайва можно как в поминутную аренду, так и на неделю. Предусмотрена и долгосрочная подписка от одного до 48 месяцев с возможностью последующего выкупа машины. Пользоваться услугами каршеринга можно с 18 лет и без водительского стажа.

Краснодар стал седьмым городом в географии присутствия Ситидрайва. Один из крупнейших в России операторов каршеринга работает также в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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