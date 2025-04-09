Завод АвтоВАЗа, закрытый 10 лет назад, возобновил выпуск машин

Тольяттинский автогигант нашел применение предприятию, закрытому в декабре 2015 года.

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Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ перезапустил сборочную площадку, которая находилась на «консервации» последние десять лет. Этот завод расположен через дорогу от головного предприятия концерна в Тольятти.

Так называемое Опытно-промышленное производство (ОПП) работало с 1993-го по 2015-го, после чего по решению тогдашнего директора российской компании Бу Андерссона было закрыто. Причиной стала нерентебальность площадки: завод выпускал только прототипы перспективных машин и мелкосерийные модели. Часть оборудования была демонтирована, а часть — «законсервирована».

«Сегодня мощности вновь задействованы. Перезапуск позволяет снизить логистические издержки, расширить модельный ряд и совершенствовать качество мелкосерийной продукции», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Площадка представляет собой полноценный завод с цехами штамповки панелей, сварки и окраски кузовов, и сборочной линией. До закрытия в декабре 2015-го предприятие было способно выпускать 50-70 тысяч автомобилей в год.

На сегодняшний день перезапущены цеха сварки кузовов и сборки автомобилей, а также окрасочный комплекс. На конвейер уже встали пикапы и фургоны на базе Lada Granta и Lada Niva, внедорожник Lada Niva Bronto и различные специальные автомобили. Производство этих машин перенесено с основного завода. В дальнейшем здесь также будет проводиться сварка и окраска кузовов для Lada Niva Sport.

У АвтоВАЗА имеется ещё одно «законсервированное» предприятие, тоже расположенное в Самарской области — «Лада Запад Тольятти». Бывшее совместное предприятие российского автогиганта и General Motors прекратило работу в 2020 году. Планов по возобновлению работы этого завода, судя по заявлениям топ-менеджеров в последние пару лет, у компании нет.

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